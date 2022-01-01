Юниоры МФК "Тюмень" сыграют в Ухте

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Молодежный состав МФК "Тюмень" поборется за награды Юниорлиги U-16, сообщает пресс-служба клуба.

Помимо воспитанников клубов Париматч-Суперлиги ее участниками турнира станут эффективные спортивные школы по мини-футболу. Всего в сезоне сыграет 12 команд из Самары, Югорска, Москвы, Норильска, Екатеринбурга и других городов.

В рамках регулярного этапа команды сыграют между собой в один круг, затем четыре сильнейших коллектива сразятся за награды в формате "Финала четырех".

Первый тур пройдет в Ухте с 14 по 16 января. В первой игре тюменцы сыграют с одноименной командой хозяев.