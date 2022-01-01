Ретейлеры согласились ограничить наценки на социально значимые продукты не более чем на 10-15%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российские ретейлеры по предложению Федеральной антимонопольной службы России согласились ограничить наценки на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В 2021 году ФАС России провела с крупнейшими торговыми сетями ряд совещаний. Служба предложила ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств по снижению цен на социально значимые продовольственные товары.

ФАС России рекомендовала крупнейшим торговым сетям ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объеме.

По результатам проведенных совещаний три ретейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.

АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик") готовы ограничить максимальный уровень наценок десятью процентами, а торговая сеть "Бристоль" – десятью - пятнадцатью процентами. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться.

Сейчас ведомство рассматривает поступившие от компаний предложения.