  • 14 января 202214.01.2022пятница
  • USD74,5686
    EUR85,4556
  • В Тюмени -17..-19 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тобольские врачи извлекли из сосуда головного мозга пациента четырехсантиметровый тромб

Общество, 18:33 14 января 2022

пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Метод тромбоэкстракции применили врачи областной больницы № 3 в Тобольске, чтобы спасти пациента с признаками острого церебрального инсульта, сообщает пресс-служба учреждения.

В ходе высокотехнологичной операции эндоваскулярный хирург больницы Андрей Прохорихин ангиографическим методом под контролем рентгена извлек тромб длиной четыре сантиметра из русла пораженного сосуда головного мозга.

Тромбоэкстракция подразумевает собой рентгенэндоваскулярное нейрохирургическое вмешательство. Оно заключается в удалении тромба из сосуда с помощью стента-ретривера через небольшой прокол в бедренной артерии.

На третий день после операции пациент уже мог садиться и самостоятельно принимать пищу, на пятый день – стоять, движения и речь восстановились в полном объеме. Сейчас он может вести привычную повседневную жизнь.

пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

По словам главного врача областной больницы № 3 Ольги Дорониной, метод тромбоэкстракции применяется в учреждении на протяжении двух лет. Он доказал свою эффективность и безопасность. В больнице работают два эндоваскулярных хирурга Андрей Прохорихин и Дмитрий Титов. Кроме того, готовится к открытию дополнительная операционная с новым ангиографом последнего поколения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инсульт , кардиохирургия , областная больница № 3

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 14.01.2022Тюменский центр "Семья" запустил телеграм-канал для родителей
18:56 14.01.2022Мечту мальчика из Тюменской области побыть машинистом поезда исполнили свердловские железнодорожники
18:45 14.01.2022В музее Словцова работает выставка о взорванном в советские годы тюменском храме
18:33 14.01.2022Тобольские врачи извлекли из сосуда головного мозга пациента четырехсантиметровый тромб