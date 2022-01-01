Тобольские врачи извлекли из сосуда головного мозга пациента четырехсантиметровый тромб

| Фото: пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Метод тромбоэкстракции применили врачи областной больницы № 3 в Тобольске, чтобы спасти пациента с признаками острого церебрального инсульта, сообщает пресс-служба учреждения.

В ходе высокотехнологичной операции эндоваскулярный хирург больницы Андрей Прохорихин ангиографическим методом под контролем рентгена извлек тромб длиной четыре сантиметра из русла пораженного сосуда головного мозга.

Тромбоэкстракция подразумевает собой рентгенэндоваскулярное нейрохирургическое вмешательство. Оно заключается в удалении тромба из сосуда с помощью стента-ретривера через небольшой прокол в бедренной артерии.

На третий день после операции пациент уже мог садиться и самостоятельно принимать пищу, на пятый день – стоять, движения и речь восстановились в полном объеме. Сейчас он может вести привычную повседневную жизнь.

| Фото: пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

По словам главного врача областной больницы № 3 Ольги Дорониной, метод тромбоэкстракции применяется в учреждении на протяжении двух лет. Он доказал свою эффективность и безопасность. В больнице работают два эндоваскулярных хирурга Андрей Прохорихин и Дмитрий Титов. Кроме того, готовится к открытию дополнительная операционная с новым ангиографом последнего поколения.