В Тюменском районе организуют восемь купелей для крещенских купаний

| Фото: администрация Тюменского района ВКонтакте | Фото: администрация Тюменского района ВКонтакте

Восемь купелей для праздника Крещения организуют в Тюменском районе. Их обустраивают в с. Мальково, Каменка, Кулаково, Червишево, Богандинском, Перевалово, п. Боровский и д. Зырянка, сообщает администрация района.

Купанию предшествует крестный ход. После освещения иордани все желающие смогут окунуться. Ежегодно в обряде принимают участие около 10 тыс. жителей Тюменского района и Тюмени.

Накануне праздника организаторы определяют место купели и проверяют толщину льда, устанавливают палатки для обогрева, настилы, биотуалеты, баки для мусора, определяют схему дорожного движения вблизи водоема, проводят дополнительное освещение, если это необходимо.

Весь день у купели будут дежурить сотрудники полиции, медики, представители местной администрации и МЧС.

Также к дежурству привлекут членов добровольной народной дружины.

В администрации Тюменского района сообщают о необходимости соблюдения мер санитарной безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Граждане, находящиеся в общественных местах, должны соблюдать социальную дистанцию и носить медицинскую маску.

После праздника купели необходимо огородить и перекрыть доступ к ним до полного замерзания проруби.