В Тюменском районе организуют восемь купелей для крещенских купаний
Восемь купелей для праздника Крещения организуют в Тюменском районе. Их обустраивают в с. Мальково, Каменка, Кулаково, Червишево, Богандинском, Перевалово, п. Боровский и д. Зырянка, сообщает администрация района.
Купанию предшествует крестный ход. После освещения иордани все желающие смогут окунуться. Ежегодно в обряде принимают участие около 10 тыс. жителей Тюменского района и Тюмени.
Накануне праздника организаторы определяют место купели и проверяют толщину льда, устанавливают палатки для обогрева, настилы, биотуалеты, баки для мусора, определяют схему дорожного движения вблизи водоема, проводят дополнительное освещение, если это необходимо.
Весь день у купели будут дежурить сотрудники полиции, медики, представители местной администрации и МЧС.
Также к дежурству привлекут членов добровольной народной дружины.
В администрации Тюменского района сообщают о необходимости соблюдения мер санитарной безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Граждане, находящиеся в общественных местах, должны соблюдать социальную дистанцию и носить медицинскую маску.
После праздника купели необходимо огородить и перекрыть доступ к ним до полного замерзания проруби.