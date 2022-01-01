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В музее Словцова работает выставка о взорванном в советские годы тюменском храме

Общество, 18:45 14 января 2022

Открытка издательства Торгового дома братьев Агафуровых, 1910–1912 годы | Фото: Открытка издательства Торгового дома братьев Агафуровых, 1910–1912 годы

Выставка "Благовещенский собор — утраченное наследие" открыта в Музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63). Посетителям предлагают узнать историю первого в Тюмени каменного здания через дизайнерское решение, где одна реальность наслаивается на другую.

Строительство Благовещенского собора в Тюмени началось по указу Петра I в 1700 году. Работы и освещение храма были завершены к 1704 году. В 1932 году решением городского совета Благовещенский собор был закрыт, в его здании организован антирелигиозный музей. В ночь с 13 на 14 июня 1932 года он был взорван.

Выставка открыта для посещения до 30 июня. Стоимость билета — 100 рублей. Возрастная категория: 0+.

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# выставка , краеведение , музеи , храмы

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