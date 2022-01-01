Ишимцев ждут зимние забавы на катке
Развлекательная программа на свежем воздухе ждет всех желающих на стадионе "Центральный" Ишима с 18 до 20 часов 16 января.
Для ишимцев и гостей города организуют музыкально-игровую зону с конкурсами и играми в сопровождении диджея.
Ишимцы также смогут показать свои навыки катания на льду, отдохнуть с близкими и весело провести время. Вход свободный.
Организатором выступил мультицентр "Моя территория" совместно с Ишимским дворцом культуры.
Развлекательную программу проведет шоумен, ведущий проекта "SVOI" Александр Текирев, сообщает "Мегатюмень".