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Цифровую социализацию особых детей изучают в ТюмГУ

Общество, 14:11 15 января 2022

Возможности цифровой социализации детей с расстройствами интеллектуального развития изучают в ТюмГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Стратегия цифровой трансформации российского образования была представлена в 2021 году. Предполагается, что реализация данной стратегии позволит всем категориям обучающихся предоставить равный доступ к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту.

Как считают педагоги, не обладая цифровыми компетенциями, такие дети испытывают сложности при погружении в цифровое общество. Цифровые компетенции особых обучающихся должны включать информационную грамотность в цифровой среде, общение и сотрудничество, цифровую безопасность, умение определять простую техническую проблему и обращаться для ее решения за помощью, а также навык создания цифрового контента.

"Современные дети рождаются в цифровом мире. Использование новых технологий в жизни они воспринимают как должное. В процессе обучения их компетенции только совершенствуются, чего не скажешь о ребятах с особыми образовательными потребностями, в частности, о тех, кто имеет расстройства интеллектуального развития. Такие школьники могут лишь научиться пользоваться смартфоном и его основными функциями", – сообщила доктор педагогических наук Наталья Малярчук.

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# ТюмГУ

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