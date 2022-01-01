40 жителей Заводоуковска получат знаки ГТО

Торжественная церемония вручения знаков отличия комплекса ГТО состоится в Заводоуковске 20 января.

Как сообщает областной департамента физической культуры 40 заводоуковцев различного возраста, выполнившие нормативы, получат золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. Вручит заслуженные спортивные награды глава муниципалитета.

Количество горожан, вступающих в ряды ГТО, растет с каждым годом. В 2021 году к выполнению приступили более 1 тыс. 300 заводоуковцев. Нормативы на знаки различного достоинства выполнили почти 950 человек.

Самыми активными последователями комплекса в округе являются школьники. Заметно "подтянулись" воспитанники детских садов.