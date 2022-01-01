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В Тюмени подготовили дополнительные 600 парковочных мест за Свято-Троицким монастырем на время крещенских купаний

Общество, 09:35 17 января 2022

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Дополнительная парковочная площадка на 600 мест будет работать на территории за Свято-Троицким мужским монастырем по ул. Коммунистической во время крещенских купаний 18 и 19 января, сообщает администрация Тюмени.

Отметим, что многоуровневая парковка на набережной Туры для удобства горожан будет в эти дни бесплатной.

На оз. Липовое в центре закаливания "АквАйсСпорт – Тюмень", где также оборудовали купели, организовано парковочное пространство на 500 мест. Тюменцам рекомендуют обращайть внимание на установленные дорожные знаки.

Напомним также, что 19 января общественный транспорт, следующий по маршрутам №№ 2, 14, 30, 37, 47, 54 и 64, будет работать до 24 часов.

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# крещенские купания , парковки

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