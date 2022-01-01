  • 18 января 202218.01.2022вторник
  • USD76,0404
    EUR86,8609
  • В Тюмени -10..-12 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский госуниверситет увеличит количество бюджетных мест

Общество, 09:58 18 января 2022

news.utmn.ru

На бюджетной основе поступить в Тюменский госуниверситет - головной вуз и филиалы в Тобольске и Ишиме - в 2022-2023 г. смогут 2 тыс. 404 человека: на бакалавриат/специалитет – 1 тыс. 796, в магистратуру – 608 студентов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований на 2023/2024 учебный год. Контрольные цифры приема распределялись при активном участии регионов и крупного бизнеса с фокусом на наиболее востребованные направления подготовки.

Информация о распределении мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета, по вузам появится в мае.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бюджетные места , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:42 18.01.2022В Тюменской области три водоема признали непригодными для крещенских купаний
10:31 18.01.2022В Тюмени в четырех микрорайонах создадут арт-объекты из персонажей известных сказок
10:20 18.01.2022В Тюмени идет строительство третьего блока биологической очистки сточных вод
10:07 18.01.2022Год назад началась массовая вакцинация от ковида: в Тюменской области прививку сделали более 1 млн человек