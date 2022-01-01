Тюменский госуниверситет увеличит количество бюджетных мест

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На бюджетной основе поступить в Тюменский госуниверситет - головной вуз и филиалы в Тобольске и Ишиме - в 2022-2023 г. смогут 2 тыс. 404 человека: на бакалавриат/специалитет – 1 тыс. 796, в магистратуру – 608 студентов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований на 2023/2024 учебный год. Контрольные цифры приема распределялись при активном участии регионов и крупного бизнеса с фокусом на наиболее востребованные направления подготовки.

Информация о распределении мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета, по вузам появится в мае.