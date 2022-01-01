Жителям Заводоуковска предлагают разработать эскиз скульптуры "Мамонтенок"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Окружной конкурс на лучшие эскиз и имя парковой скульптуры "Мамонтенок" стартовал в Заводоуковском городском округе, сообщает администрация.

Его участниками могут стать воспитанники, учащиеся, студенты образовательных организаций, трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений Заводоуковского городского округа, активная молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Конкурсантам предлагают разработать эскиз парковой скульптуры мамонтенка, дать имя персонажу и в срок до 14 марта 2022 года подать заявку. Подробнее здесь.

Жюри определит победителей до 30 марта 2022 года. Итоги конкурса подведут до 29 апреля 2022 года. Победителей наградят грамотами и памятными сувенирами. Церемония награждения участников конкурса состоится 1 июня 2022 года в международный День защиты детей.