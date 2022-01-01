Тюменских абитуриентов приглашают на конкурс предпринимательских идей

| Фото: ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: ТюмГУ во ВКонтакте

Поучаствовать во Всероссийском конкурсе предпринимательских идей "Капитаны России" предлагают старшеклассникам, абитуриентам и учащимся колледжей Тюменской области. Регистрация продлится до 28 января по ссылке.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Российского движения школьников, пройдет состязание в несколько этапов.

"С 11 февраля по 5 марта состоится региональный этап. Ребята поучаствуют в предпринимательском интенсиве, где представят и защитят свои проекты. Будут также организованы мастер-классы, мастерские и лаборатории. По итогам регионального этапа жюри выберет десять лучших проектов. Их авторы представят регион в финале", - рассказали организаторы.

Заключительный этап конкурса, в котором примут участие представители разных регионов, пройдет в апреле в онлайн-формате. По его итогам выявят авторов трех лучших предпринимательских проектов. Они получат не только ценные призы, но и сертификаты на обучение.

Любовь Голышева