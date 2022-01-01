Тюменские депутаты поддержали федеральный закон о реформировании организации местного самоуправления

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Одноуровневая система организации местного самоуправления может быть запущена в России с 1 января 2023 года. Депутаты Тюменской областной думы 17 января 2022 года на внеочередном заседании поддержали проект федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Проект федерального закона, как пояснила председатель комитета областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова, подготовлен в развитие положений Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации.

По словам депутата Владимир Ульянова, концепция законопроекта не вызывает вопросов.

"В июне прошлого года мы приняли поправки в Конституцию РФ – механизм запущен и работает, - пояснил он. – Принят федеральный закон об организации публичной власти субъектов РФ. Остался следующий уровень, который необходимо отрегулировать – местное самоуправление. Концептуальных претензий к закону нет, есть вопросы по организации власти на уровне сельских поселений. Но этот вопрос обсуждаемый".

Одноуровневая организация местного самоуправления, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.

Предлагаемый подход, по оценке специалистов, учитывает высокую дотационность поселений, а также широко применяемую практику перераспределения полномочий с поселенческого уровня на региональный, передачи поселениями своих полномочий органам местного самоуправления муниципальных районов на основе соглашений. Одноуровневая организация местного самоуправления, уверены они, позволит повысить эффективность органов местного самоуправления, укрепить финансовую основу их деятельности.

Законопроектом предусматривается три вида преобразования муниципальных образований: объединение, разделение и изменение вида муниципального образования (например, городской округ при несоблюдении установленных для него требований должен быть преобразован в муниципальный округ).

Структура органов местного самоуправления остается неизменной. Ее составляют: представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация, контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.

Нововведение обеспечивает предусмотренную Конституцией Российской Федерации возможность участия органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления.

Усиливается ответственность глав муниципальных образований и глав местных администраций перед высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Одним из оснований для удаления главы муниципального образования в отставку является систематическое не достижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. С соответствующей инициативой высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе обратиться в представительный орган муниципального образования.

За проект федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" проголосовали 37 тюменских депутатов, против – 4, воздержался -1, не голосовал – 1.

Борис Олейник