Судьей Тюменского областного суда назначена Екатерина Хоменко

Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Судьей Тюменского областного суда назначена Екатерина Хоменко. Указ об этом подписал президента Российской Федерации 8 декабря 2021 года.

Екатерина Хоменко в системе облсуда начала работать с августа 2004 г. специалистом информационно-правового и технического отдела. С апреля 2006 по декабрь 2008 г. трудилась на различных должностях в отделе делопроизводства. С января 2009 по октябрь 2017 г. - помощник судьи Тюменского областного суда. До 1 января 2022 г. - судья Тюменского районного суда.

Екатерина Хоменко родилась 20 сентября 1982 г. в с. Сорокино Тюменской области. В 2007 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "юриспруденция". Советник юстиции 2-го класса, со стажем работы по юридической профессии 13 лет 11 месяцев, а в должности судьи - 4 года 2 месяца.