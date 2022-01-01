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Лучший региональный соцпроект 2021 года помогает улучшить здоровье тюменцам старшего возраста

Экономика, 13:06 18 января 2022

Центр кинезитерапии ВКонтакте | Фото: Центр кинезитерапии ВКонтакте

Проект "Здоровые родители" для людей в возрасте 60+ признан победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года 2021" в номинации "Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта". Его реализуют в центрах кинезитерапии KINEZISLIFE, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Кинезис-занятия — специально разработанный адаптивный комплекс безопасных упражнений. Они позволяют не только улучшить подвижность и восстановить питание суставов и позвоночника, укрепить мышцы, нормализовать артериальное давление, улучшить венозный отток, но и предотвратить развитие уже имеющихся заболеваний позвоночника и суставов.

"Эффективность занятий в нашем центре, как и длительность эффекта, во многом зависит от нас самих. Мы не предлагаем единоразовое лечение, мы предлагаем поменять образ жизни. Во многом благодаря малоподвижности, сидячей работе и отсутствию профилактических упражнений появляются проблемы с позвоночником и суставами", - пояснил основатель сети центров кинезитерапии KINEZISLIFE Артур Арутюнян.

За время реализации проекта курсовую помощь в мини-группах получили 46 человек пожилого возраста. Еще 79 человек получили доступ к информации о возможностях самооздоровления через лечебную гимнастику или рекомендации по оздоровлению и улучшению качества жизни.

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# инвестиционное агентство Тюменской области , социальные проекты

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