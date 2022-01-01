  • 18 января 202218.01.2022вторник
  • USD76,0404
    EUR86,8609
  • В Тюмени -7..-9 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской воспитательной колонии открыли кабинет астрономии

Общество, 16:48 18 января 2022

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Кабинет астрономии открыли в школе при Тюменской воспитательной колонии УФСИН России по Тюменской области. Предмет изучают учащиеся 9-11 классов, сообщает управление.

На занятиях они используют телескоп, глобусы, теллурий, макет Солнечной системы, плакаты, карты звездного неба, астрономические таблицы. В Тюменской воспитательной колонии отбывают наказание подростки из Тюменской, Курганской областей, а также из ХМАО-Югры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# астрономия , обучение , УФСИН по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 18.01.2022В Тюменской воспитательной колонии открыли кабинет астрономии
16:14 18.01.2022Тюменцы узнают об организации ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году на горячей линии 19 января
16:03 18.01.2022В Тюмени курсанты ТВВИКУ устроили праздничный заплыв в обмундировании и с оружием
15:52 18.01.2022Памятник основателю Тобольска установят в подгорной части города