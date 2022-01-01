В Тюменской воспитательной колонии открыли кабинет астрономии
| Фото: УФСИН России по Тюменской области
Кабинет астрономии открыли в школе при Тюменской воспитательной колонии УФСИН России по Тюменской области. Предмет изучают учащиеся 9-11 классов, сообщает управление.
На занятиях они используют телескоп, глобусы, теллурий, макет Солнечной системы, плакаты, карты звездного неба, астрономические таблицы. В Тюменской воспитательной колонии отбывают наказание подростки из Тюменской, Курганской областей, а также из ХМАО-Югры.