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С улиц и дорог Тобольска вывезено 340 самосвалов снега

Общество, 12:54 18 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

135 единиц спецтехники и 72 дорожных рабочих продолжают убирать снег в Тобольске. За сутки на полигон вывезено 5,9 тыс. кубометров снега, это примерно 340 самосвалов, сообщает городская администрация.

Взвозы и крупные развязки обработаны противогололедными материалами, с центральных улиц продолжается уборка снежных валов, начался вывоз с проездов и переулков. Идет очистка заездных карманов остановочных комплексов.

В микрорайонах дворники очищают тротуары и придомовые территории, погрузчики и самосвалы заняты вывозом снега. Управляющие компании работают по графику. На вывоз снега со дворов потребуется не меньше 10 дней.

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# Тобольск , уборка снега

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