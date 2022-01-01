В Тобольске 10 инвестиционных команд обсудят развитие Тюменской области

Первый межмуниципальный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства состоится в Тобольске 19 января, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Участие в мероприятии примут представители 10 муниципальных образований Тюменской области: Тобольск, Ялуторовск, Ишим, Заводоуковский городской округ, Тобольский, Уватский, Вагайский, Ярковский, Ишимский, Ялуторовский районы.

Отдельное внимание будет уделено рассмотрению инвестиционных профилей, сформированных для развития городов и районов Тюменской области с активным участием предпринимателей, итогам работы муниципальных команд и проекту "Капитаны бизнеса".

"Главная цель мероприятия – активизация инвестиционного взаимодействия между районами Тюменской области", - сообщил генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

По словам советника губернатора Тюменской области Ольги Езикеевой, это уникальное мероприятие, площадка для обсуждения реализации межмуниципальных инвестиционных проектов. Развитие инвестиционной среды в муниципалитетах сегодня является одним из важнейших приоритетов для правительства региона и перспективной точкой роста.