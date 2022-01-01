Тюменцам старше восьмидесяти лет найдут компаньонов

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Реализацию проекта "Служба компаньонства" для жителей Тюмени от восьмидесяти лет и старше продолжит центр развития общественных технологий "Лад". На эти цели общественная организация получила 685 тыс. рублей на первом конкурсе президентских грантов 2022 года.

"Служба компаньонства направлена на оказание разносторонней помощи пожилым людям. Это члены организации "Бывшие узники фашистских концлагерей"и жители блокадного Ленинграда — всего 70 человек", — сообщают авторы проекта.

Добровольцы будут работать как с немобильными и маломобильными пенсионерами, которые не выходят за пределы жилья или самостоятельно могут добраться до аптеки, магазина и поликлиники, так и с мобильными пожилыми людьми, которые ведут активный образ жизни.

Организаторы планируют привлечь в службу компаньонства активных пенсионеров от 55 лет и старше. Их обучат методам работы с пожилыми людьми старше 80 лет. Специалисты регионального центра активного долголетия расскажут волонтерам, как проводить занятия, направленные на профилактику деменции и других возрастных заболеваний. Они освоят комплексы упражнений для тренировки памяти и мыслительных процессов, суставную и дыхательную гимнастику, методы арт-терапии и музыкотерапии.

"Главная проблема пожилых людей от 80 лет и старше — нарастающая социальная изолированность, обусловленная снижением умственной и физической активности, ухудшением здоровья, отсутствием возможности для общения. Пожилые люди часто подвержены депрессии, эмоциональной нестабильности из-за осознания близости конца жизни. У некоторых появляются признаки деменции, которая прогрессирует, если вовремя не предпринимать необходимых мер", — поясняют значимость проекта авторы.

Добровольцы будут посещать немобильных и маломобильных пожилых людей на дому, а для мобильных пенсионеров организовывать тематические и праздничные мероприятия, культурно-познавательные экскурсии и оздоровительные поездки.

Служба компаньонства была создана в 2020 году. Серебряные добровольцы, прошедшие обучение, установили с доверительные отношения с пожилыми людьми старше 80 лет и оказывали им психологическую поддержку по телефону при режиме изоляции. Реализация нового этапа проекта начнется 1 февраля 2022 года.

Влада Нерадовская