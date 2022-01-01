  • 18 января 202218.01.2022вторник
  • USD76,0404
    EUR86,8609
  • В Тюмени -7..-9 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменском драмтеатре прошла экскурсия по выставке Евгения Корнильцева-Быстринского

Общество, 17:33 18 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авторская экскурсия по персональной выставке "Пятое время года" художника Евгения Корнильцева-Быстринского прошла в малом зале Тюменского драмтеатра 17 января.

В этот день художника поздравили с 60-летием представители власти, земляки из Голышмановского округа. Евгений Корнильцев-Быстринскоий родился в дер. Быстрая. На сцене театра прошел небольшой концерт.

По словам руководителя театрального музея Надежды Васьковой, Евгений - это поэт-художник. Главное его отличие от многих живописцев - постоянство, верность однажды обретенному откровению. Он стремится создать такое пространство, в котором человек чувствует себя способным на волшебство, любящим и любимым, защищенным и живым.

Добавим, в экспозицию "Пятое время года" вошли 50 работ мастера. В его картинах отражены размышления и духовные искания. Сам художник выделяет в своем творчестве два главных направления: "Тихая жизнь" и "Загадочный реализм".

Работы тюменского художника украшали стены крупнейших выставочных залов Москвы: Манежа и Центрального дома художников, художественных галерей России и Германии. На своей малой родине Евгений основал Дом художника, где активно занимается экспозиционной и педагогической деятельностью.

Выставка в Тюменском драмтеатре работала с октября 2021 г. по январь 2022 г.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Евгений Корнильцев - Быстринский , художник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:39 18.01.2022Кальций не помогает при переломах, отрезанную конечность пришить можно, утверждает тюменский травматолог
18:16 18.01.2022На тюменский проект ранней помощи детям с аутизмом выделили 2,5 млн рублей
18:05 18.01.202219 января - события дня
17:33 18.01.2022В Тюменском драмтеатре прошла экскурсия по выставке Евгения Корнильцева-Быстринского