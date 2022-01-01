В Тюменском драмтеатре прошла экскурсия по выставке Евгения Корнильцева-Быстринского

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авторская экскурсия по персональной выставке "Пятое время года" художника Евгения Корнильцева-Быстринского прошла в малом зале Тюменского драмтеатра 17 января.

В этот день художника поздравили с 60-летием представители власти, земляки из Голышмановского округа. Евгений Корнильцев-Быстринскоий родился в дер. Быстрая. На сцене театра прошел небольшой концерт.

По словам руководителя театрального музея Надежды Васьковой, Евгений - это поэт-художник. Главное его отличие от многих живописцев - постоянство, верность однажды обретенному откровению. Он стремится создать такое пространство, в котором человек чувствует себя способным на волшебство, любящим и любимым, защищенным и живым.

Добавим, в экспозицию "Пятое время года" вошли 50 работ мастера. В его картинах отражены размышления и духовные искания. Сам художник выделяет в своем творчестве два главных направления: "Тихая жизнь" и "Загадочный реализм".

Работы тюменского художника украшали стены крупнейших выставочных залов Москвы: Манежа и Центрального дома художников, художественных галерей России и Германии. На своей малой родине Евгений основал Дом художника, где активно занимается экспозиционной и педагогической деятельностью.

Выставка в Тюменском драмтеатре работала с октября 2021 г. по январь 2022 г.

Анжела Лебедева