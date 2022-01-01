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Тюменцев научат играть в древнюю игру кочевников в ДНК "Строитель"

Общество, 08:11 20 января 2022

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Развлекательная программа "Игры кочевников" пройдет в ДНК "Строитель" в Тюмени 20 января в 15 часов, сообщают организаторы.

Узнать о национальных играх, в частности, о древней забаве кочевников — асык — смогут все желающие. Встречу проведут специалисты по сохранению и развитию культуры Средней Азии и Казахстана.

"У каждого народа есть свои национальные игры, и казахские и киргизские народы – не исключение. В каждой игре можно увидеть своеобразный этнокультурный опыт, который может быть интересен как детям, так и взрослым. Некоторые национальные игры уходят в глубокую историю, проводились еще в древности и сохранились до наших дней", — рассказали организаторы.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+. Количество мест ограничено. Информацию можно уточнить по телефону: 36-56-17.

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# игра , культура

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