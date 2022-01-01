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В Тюмени шесть проектов в сфере спорта находятся на сопровождении инвестиционного агентства

Экономика, 13:01 19 января 2022

футбольный центр «Дерби» ВКонтакте | Фото: футбольный центр «Дерби» ВКонтакте

Шесть инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта в Тюмени находятся на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области. Все они имеют разную степень реализации. Один из ярких примеров воплощения предпринимательского проекта в жизнь - футбольный центр "Дерби" (Тюмень, ул. Олимпийская,9).

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев написал в Instagram.

Для футбольного центра был выделен земельный участок под строительство, оказывалось содействие в вопросах подключения к инфраструктурным объектам.

"Началось всё еще три года назад с поиска земли, а сегодня построено два футбольных корта – крытый и открытый, где уже более 100 детей занимаются с сертифицированными тренерами", - рассказал Пантелеев по итогам визита в спортклуб.

У центра "Дерби" имеются отапливаемый, круглогодичный манеж с полем 40х20 метров и открытая футбольная площадка размером 55х25 метров. Создана вся необходимая инфраструктура для тренировок, игр и пребывания зрителей.

В Реестре инвестиционных проектов Тюменской области 439 инвестиционных проектов как малого, так и крупного бизнеса. Создание среды для развития талантов детей и молодежи - одна из наших с вами задач для успешного будущего, резюмирован замгубернатора Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# Андрей Пантелеев , инвестиционное агентство , спортивный центр , футбол

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