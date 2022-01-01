В Тобольске задержали мигранта с крупной партией героина

| Фото: скриншот из видео МО МВД России "Тобольский" | Фото: скриншот из видео МО МВД России "Тобольский"

Мужчину с крупной партией героина, предназначенной для сбыта, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

У 40-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья изъяли 57 свертков с героином, еще три изъято из тайников. В настоящее время устанавливается их общий вес.

Иностранец намеренно приехал в Тобольск для распространения наркотиков. В Тюмени он приобрел крупную партию героина, часть он расфасовал на дозы, остальное спрятал в сугробе. В областном центре оперативники изъяли оставшуюся часть наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.