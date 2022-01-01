58-летний тюменец после трансплантации сердца рассказал о своем самочувствии

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

58-летнему жителю Тюменского района Андрею Катаеву операцию по трансплантации сердца сделали 24 декабря 2021 г. О своем самочувствии он рассказал на пресс-конференции с представителями СМИ 19 января, в день выписки домой.

"Ожидание неизвестного пугало, но врачи меня успокаивали. После операции боли или тяжести не чувствую. Есть ощущение чуда, я очень благодарен за него всему коллективу больницы", - говорит мужчина.

Андрей Катаев наблюдается у тюменских медиков с 2019 года. Лечащий врач, кардиолог ОКБ №1 Светлана Вятчинина поясняет, что пациент с ишемической болезнью сердца перенес инфаркт миокарда, позже его состояние осложнилось, потребовалась трансплантация.

Донорский орган для пятичасовой операции был доставлен из ОКБ №2.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Все прошло в штатном режиме и без осложнений, как результат кропотливой подготовки, которая ведется с 2016 года: обучения врачей и персонала ОКБ 1, подготовки оборудования. Это один из этапов нашей работы, мы будем двигаться вперед", - отметил заведующий кардиохирургическим отделением №1 ОКБ №1 Никита Стогний.

По словам врача - анестезиолога-реаниматолога ОКБ №1 Вячеслава Петрова, для проведения операций по трансплантации постоянно проводится обучение в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов им. академика В. Шумакова.

"Там стажировались наши анестезиологи-реаниматологи, перфузиологи. Все готовились к полуторачасовому основному этапу операции, который имеет множество нюансов", - пояснил он.

Врачебное наблюдение за пациентом Андреем Катаевым продолжится, он будет проходить дообследование. Врачи ожидают, что качество его жизни улучшится. По словам кардиолога Светланы Вятчининой, сейчас ему важно регулярно посещать доктора и выполнять рекомендации.

Отметим, с начала 2021 года операций по трансплантации сердца в центре ОКБ №1 было проведено две - первая в мая, вторая - декабре.

К трансплантации органов в системе здравоохранения Тюменской области подключились и муниципальные медучреждения.

"Мы стараемся реорганизовать и укрупнить службу координации донорства органов, поскольку в прошлом году еще три организации были привлечены к работе, связанной с донорством. Это областная больница №3 Тобольска, №4 в Ишиме и №23 в Ялуторовске, куда могут поступать пациенты с тяжелым повреждением головного мозга - основные возможные посмертные доноры", - поделился руководитель Центра трансплантации органов и тканей ОКБ №1 Сергей Семченко.

По данным лечебного учреждения, сейчас в листе ожидания на трансплантацию сердца - пятеро человек: четверо мужчин и одна женщина.

Татьяна Ковалева