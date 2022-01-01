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12 тобольских хирургов и травматологов прошли курсы взаимозаменяемости

Общество, 16:24 19 января 2022

Областная больница № 3 | Фото: Областная больница № 3

12 врачей областной больницы № 3 приняли участие в проекте совершенствованию травматологической помощи в Тобольске, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Подготовку прошли врачи-хирурги травматологического отделения стационара и врачи-травматологи амбулаторной службы детской и взрослой поликлиник. Проект позволил выстроить эффективную коммуникацию между специалистами и распределить трудовые ресурсы среди структур больницы.

Программа предполагала и обучение врачей-травматологов амбулаторного звена необходимым навыкам хирургического лечения для полноценной работы во время экстренных дежурств. Для повышения качества хирургических вмешательств оперирующим врачам представилась возможность вести амбулаторный прием своих пациентов после операций и наблюдать течение послеоперационного периода до полного выздоровления, а также вести оформление больничных листов и документов на медико-социальную экспертизу.

Травматологи амбулаторного звена приобрели дополнительный опыт в оказании первичной медицинской помощи при приеме травмированных пациентов и в проведении экстренных операций во время дежурств в стационаре.

Проект позволил добиться взаимозаменяемости врачей, увеличив доступность и качество оказания травматологической помощи тоболякам и жителям Тобольского района. Программа продолжит распространение и на другие подразделения Областной больницы № 3.

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# областная больница № 3 , Тобольск

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