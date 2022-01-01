"Битва роботов" пройдет в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в конкурсе "РобоМастер" студии "Роботекс" завершится 29 января, сообщает департамент по споту и молодежной политике Тюменской области.

Ребята 4-12 лет и их родители и педагоги смогут показать свой изобретательский потенциал и конструкторское мышление, а также проявить творческие способности и выразить технические мысли.

Принять участие можно по номинациям: "Графические работы", "Модели роботов" и "Движущиеся роботы".

Итоги конкурса будут подведены до 6 февраля. Участники получат сертификаты и дипломы, автор лучшей работы - главный приз.

Работы принимают в студии робототехники "Роботекс" со вторника по субботу с 11 до 19 часов по адресу: Тюмень, ул. Василия Подшибякина, 12.