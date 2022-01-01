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Каролина Флейш: тюменские детские лагеря находятся на передовой позиции в России

Общество, 15:42 19 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детские оздоровительные лагеря Тюменской области находятся на передовой позиции в России, а индустрия летнего отдыха региона, как и России в целом, обладает богатым опытом.

Такое мнение высказала директор лагеря English Summer из Испании, член комитета международного конгресса лагерей Каролина Флейш. Она впервые приехала в Тюмень, чтобы поучаствовать в межрегиональном семинаре организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов 72 – Мы вместе", который проходит с 19 по 21 января в "Олимпийской ребячке".

"Я очень рада приехать сюда, потому что это мой первый визит в Сибирь. С удовольствием буду делиться своим опытом и готова подчерпнуть все новое и интересное, что есть в вашей стране", - подчеркнула она.

Каролина Флейш отметила, что на семинаре планирует выступить дважды. Так, в своем первом докладе она расскажет о лагерях Испании - чем они занимаются, как подбирают и обучают персонал, как набирают детей в лагеря.

"Наши лагеря существуют более сорока лет и главная задача пребывания детей, причем не только из Испании, в том, чтобы они могли изучать культуру других стран, общаться друг с другом и укреплять свое здоровье", - рассказала Каролина Флейш.

Второе ее выступление будет посвящено международному конгрессу лагерей, который состоится в 2023 году в Барселоне. Спикер расскажет о задачах мероприятия и пригласит российских коллег принять в нем участие.

Любовь Голышева

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# детские лагеря , детский летний отдых , Олимпийская Ребячка

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