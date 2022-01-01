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Почта России напоминает тюменцам о важности традициях ручного письма

Общество, 08:24 20 января 2022

Почта России | Фото: Почта России

В преддверии Дня почерка Почта России предлагает тюменцам вспомнить о традициях ручного письма, ведь доставка открыток и писем зависит не только от правильности указанного адреса и индекса, но и от того, насколько разборчиво написан адрес на послании.

Почтовики ежедневно имеют дело с личной корреспонденцией. Из почтовых отделений и уличных почтовых ящиков она поступает в Тюменский магистрально-сортировочный центр. Только за последние сутки операторы тюменского сортировочного центра обработали более 31 тыс. отправлений и почти 1 тыс. 150 кг писем и мелких пакетов.

"Гаджеты и Интернет, безусловно, существенно облегчают жизнь современных людей, однако письма тем и хороши, что они ценны настроением, индивидуальностью человека и эпохи. Электронные сообщения из-за обилия информации люди попросту удаляют, а телефонный разговор нельзя перечитывать снова и снова. Поэтому мы призываем тюменцев помнить о своей уникальности и чаще радовать близких и друзей почтовыми приветами", - отметил директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.

Отметим, что День почерка, или День письма, отмечается ежегодно 23 января. Он был учрежден, чтобы напомнить людям об уникальности письма, как процесса.

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# Почта России

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