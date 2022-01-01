Фотогалерея: в Тюмени открыли "Зимний вернисаж" тобольских и тюменских художников

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Зимний вернисаж" тюменских и тобольских художников открыли в зале Тюменского регионального отделения "Союза художников России" 20 января.

Работы представлены в разных техниках, в том числе живопись, графика, акварель, пастель, акрил, печатная графика и прикладное искусство.

Как говорят организаторы, работы мастеров помогают окунуться в зимнюю природу в разных состояниях.