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Фотогалерея: в Тюмени открыли "Зимний вернисаж" тобольских и тюменских художников

Общество, 14:26 21 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Зимний вернисаж" тюменских и тобольских художников открыли в зале Тюменского регионального отделения "Союза художников России" 20 января.

Работы представлены в разных техниках, в том числе живопись, графика, акварель, пастель, акрил, печатная графика и прикладное искусство.

Как говорят организаторы, работы мастеров помогают окунуться в зимнюю природу в разных состояниях.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# живопись , художники

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