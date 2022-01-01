Владимир Якушев: нельзя допустить массовой заболеваемости COVID-19 в трудовых коллективах

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Нужно быть готовыми к тому, что пятая волна COVID-19 будет сильнее прежних, при этом важно не допустить массовой заболеваемости в трудовых коллективах.

Об этом заявил полномочный представитель президента России Владимир Якушев на совещании с представителями регионов.

Заболеваемость коронавирусом в УФО растет быстрыми темпами. В период с 13 по 17 января индекс распространения инфекции в среднем по федеральному округу вырос с 1,03 до 1,34.

"Новый штамм распространяется очень быстро. В таких обстоятельствах особое внимание следует уделить наращиванию объемов тестирования на коронавирус, наличию необходимых препаратов для лечения инфекции в медучреждениях и, что особо важно, в аптечной сети", - поставил задачи полпред главы государства.

Кроме того, важно усилить поликлинические службы, подготовиться к развертыванию новых коек в стационарах, беспечить запасы кислорода, оборудования, средств индивидуальной защиты, добавил он.

Подготовка к резкому подъему заболеваемости коронавирусом идет во всех регионах УрФО. Есть резерв коечного фонда, медикаментов, кислорода, СИЗ. Службы скорой помощи и поликлиники получают экспресс-тесты для быстрого выявления случаев инфицирования. К работе в амбулаторном звене привлекают студентов старших курсов медвузов и колледжей. Для помощи людям, находящимся на самоизоляции, подключают волонтеров.

Регионы, ожидая увеличения нагрузки на колл-центры, активно наращивают их мощности, увеличивают количество операторов.

Евгений Бабенко