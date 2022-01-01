В ТюмГУ издали монографию об истории мадьярского народа

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Монография "На заре истории мадьярского народа" венгерского исследователя, по образованию историка Габора Дьёни в авторском переводе вышла в издательстве ТюмГУ. В ней раскрываются проблемы поиска прародины венгров по данным истории, лингвистики и археологии, сообщает вуз.

Автор приводит новые аргументы в пользу урало-западносибирских корней мадьярского народа. Работа адресована специалистам в областях медиевистики, археологии, истории кочевников, а также студентам и аспирантам, изучающим средневековую историю народов Евразии.

Ответственными редакторами монографии выступили профессора ТюмГУ Наталья Матвеева и Александр Еманов. Для российского читателя книга ценна тем, что в ней рассматриваются несколько точек зрения на происхождение венгерского народа и анализируются аргументы в пользу той или иной точки зрения, считает Наталья Матвеева.

"Сам автор не скрывает, что он сторонник теории о западносибирской прародине венгров, но цитирует венгерские исследования, которые связывают венгров с гуннами, тюрками, хазарами – с различными народами степей Восточной Европы. Поэтому эта книга выглядит объективно, интересно. Российские исследователи в большинстве своем примыкают к концепции западносибирской прародины", - сказала она.

Тюменские археологи рассылают книгу в научные учреждения ведущим специалистам по археологии Средневекового периода. Тюменские издатели получают благодарственные отзывы от коллег.