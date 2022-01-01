Тюменский кадет стал призером исследовательского конкурса Минобороны

| Фото: www.rgo.ru | Фото: www.rgo.ru

Воспитанник Тюменского президентского кадетского училища, ученик 10 класса Артём Беспёрстов взял третье место конкурса Минобороны "География в военном деле". В номинации "Исследовательская работа" в старшей возрастной категории он представил работу "Новатор морского минного дела, вице - адмирал и ученый – гидрограф", сообщает Тюменское областное отделение РГО.

Исследование Артёма связано с изучением жизни и деятельности вице-адмирала Степана Макарова, проявившего себя на море в качестве военного гидрографа. В работе содержатся данные о пребывании известного морского военачальника на тюменской земле. Руководитель научной работы кадетов, преподаватель географии, Заслуженный учитель России Любовь Христолюбская рассказала, что Артем является активным участником молодежного клуба РГО в ТПКУ.

"Его исследование включает военное дело, географию и историю жизни выдающегося человека. Могу добавить, что работы оценивало очень взыскательное жюри", - отметила она.