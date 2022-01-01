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Ольга Кузнечевских: дети и подростки являются самыми уязвимыми перед "омикроном"

Общество, 12:27 20 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дети и подростки являются самой уязвимой категорией в связи с распространением омикрон-штамма, поэтому вакцинация очень важна, сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Она отметила, что уже в ближайшее время в регион поступит вакцина "Спутник М" для подростков. Ставить прививки будут только с согласия взрослых.

Родители должны принять взвешенное ответственное и решение относительно вакцинации своих детей от новой коронавирусной инфекции. "Я хочу обратиться к родителям, чтобы они приняли правильное решение защитить своего ребенка от коронавируса. Не стоит себя пугать тем, что прививка как-то скажется на здоровье, ведь если ребенок заболеет, то негативные последствия точно будут. Советую родителям почитать официальные источники, изучить мнения врачей и инфекционистов, которые имеют авторитет, взять на себя ответственность и защитить своего ребенка", - подчеркнула заместитель губернатора.

"Вакцина "Спутник М" уже зарегистрирована и вступает в оборот. Как только первые партии поступят в регион, мы поставим родителей в известность и начнем прививать подростков", - сказала Ольга Кузнечевских.

Добавим, всего в Тюменской области вакцинации подлежать 105 тыс. подростков от 12 до 17 лет.

Любовь Голышева

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# вакцинация , Ольга Кузнечевских , подростки

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