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"Сибирята" исполнят для тюменцев произведения русских и зарубежных авторов

Общество, 17:26 21 января 2022

департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Концерт "Зимний вечер: Сибирята и друзья!" состоится в ДНК "Строитель" 23 января, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Прозвучат произведения русских и зарубежных авторов, в том числе на музыку тюменского композитора Валерия Серебрянникова. В программе выступления вокального ансамбля старшего хора, кандидатский, старший, концертный и младший хоры, вокальные дуэты, солисты, хор мальчиков и юные вокалисты подготовительной группы.

Также для гостей прозвучат инструментальные произведения в исполнении учащихся и преподавателей школы "Этюд".

Билеты можно приобрести в кассе ДНК "Строитель", стоимость - 110 рублей. Количество мест ограниченно, подробности по телефону 8 (3452) 36-56-17. Возрастное ограничение 0+.

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