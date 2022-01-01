В Тюмени проверили магазин "Монетка" по жалобе покупателя

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В магазин "Монетка" (ул. проезд 9 Мая, 2) выехали представители Роспотребнадзора по Тюменской области и регионального департамента потребительского рынка и туризма по обращению клиента 20 января. Посетитель пожаловался, что один из сотрудников торговой точки не соблюдает антиковидные меры.

"В управление Роспотребнадзора поступило обращение на данный объект. Это была жалоба на сотрудницу, которая находилась в магазине без маски. На момент выезда этого сотрудника здесь нет, у нее выходной день, отследить, носит она маску или нет, не представляется возможным. Но на момент осмотра остальные сотрудники соблюдают масочный режим", — прокомментировала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Наталья Нарайкина.

Пожаловаться на невыполнение противоэпидемических мероприятий в торговых объектах можно на официальном сайте Роспотребнадзора или на портале госуслуг. По обращению потребителя организуется внеплановая проверка предприятия. Если специалисты обнаруживают нарушения, составляется административный протокол, материалы направляются в суд для рассмотрения.

Вера Коршунова