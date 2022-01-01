Тобольск и Тобольский район будут развивать совместные туристические проекты

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Развитие совместных туристических продуктов, запуск инвестиционных и инфраструктурных проектов предполагает соглашение о сотрудничестве между Тобольском и Тобольским районом. Оно было подписано на заседании межмуниципального совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тобольске.

Об этом на своей странице в Instagram написал глава города Максим Афанасьев. По его словам, предстоит серьезная работа по агломерации в туристической сфере. В ближайшей повестке все, что связано с Дмитрием Менделеевым, а также термальные источники и с. Абалак.

"Тобольск имеет определенную логистику, ресурсы по изготовлению и переработке, но не имеет природных и туристических возможностей, которыми располагает Тобольский район. Задача стоит не в объединении субъектов, а в формировании совместного туристического продукта", - отметил Максим Афанасьев.

Также в предстоящей совместной работе ряд инвестиционных и инфраструктурных проектов. В частности, развитие площадок для индивидуального жилищного строительства для молодых и многодетных семей в Тобольском районе.

Как рассказал глава района Леонид Митрюшкин, сейчас на территории муниципалитета подготовлено две площадки для комплексной застройки.

"Одна из площадок расположена в поселке Прииртышский недалеко от города. Начинаем формировать социальную инфраструктуру, проектируется школа и детский сад, больница, спортивное ядро. Мы готовы к реализации этого проекта совместно с коллегами из города", - подчеркнул Леонид Митрюшкин.

Евгений Новоселов