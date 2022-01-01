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В Тюмени 15 школьных команд по хоккею разыграют комплект медалей

Спорт, 18:21 21 января 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

15 команд примут участие в первенстве по хоккею в Тюмени 22 января, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Команды будут состязаться по трем возрастным категориям: 2005-2007 гг., 2008 – 2010 и 2011 - 2012 г.р. Юные хоккеисты продемонстрируют мастерство владения клюшкой и шайбой на открытых площадках и в ледовых дворцах спорта.

Победителя определят по результатам игр плей - офф. В финале и полуфинале игроки будут сражаться до двух побед. Лучшие команды наградят кубками, медалями и дипломами.

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