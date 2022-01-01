В Тюмени 12 объектов вошли в рейтинговое голосование по благоустройству в 2023 году

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

12 объектов - по три в каждом административном округе - вошли в рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в Тюмени в 2023 году. Оно начнется на портале "Я решаю!" с 31 января.

Каждый горожанин сможет выбрать ту зелёную зону или сквер, которые считает нуждающимися в благоустройстве в первую очередь.

Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем аккаунте в Instagram.

В ноябре-декабре 2021 года управы собирали предложения горожан по городским объектам, где, по их мнению, необходимо провести благоустройство. На основании сообщений, обсуждений тюменцев был составлен рейтинг территорий, в каждом округе определены по три лидера.

Тюменцы отдали предпочтение территориям: по Солнечному проезду (от пр. Заречный до ул. Ю.-Р.Г. Эрвье); по ул. Николая Федорова; ул. Республики, 21; в районе ул. Энергостроителей, 10; по ул. Московский тракт, 163; ул. Республики, 196; ул. Мусоргского, 38 и 40; ул. Николая Ростовцева, 2 – 10; Шаимскому бульвару; скверам Болгаро-Советской дружбы; Школьному: аллее Молодожёнов.

"Сейчас есть время, до 31 января, подумать, проанализировать, посмотреть адреса, которые я перечислил и, когда начнется голосование, проявить активность и выбрать территории на каждом округе. 14 февраля станут известны объекты, которые будут включены в план благоустройства на 2023 год", - отметил Кухарук.

В мае 2022 г. тюменцам представят на обсуждение дизайн-проекты зон отдыха, которые они выбрали.