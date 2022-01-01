200 спортсменов поборются за награды первенства Тюмени по лыжным гонкам

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Около 200 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве города по лыжным гонкам в Тюмени 23 января, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Соревнования, посвященные памяти детского тренера Валерия Белова, пройдут в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", начало - в 15 часов.

На старт забегов выйдут юные спортсмены старше 12 лет, мужчины и женщины старше 18 лет, а также ветераны спорта. Девушки и женщины преодолеют дистанцию в 3 км, юноши и мужчины – 5 км классическим стилем с раздельного старта.