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200 спортсменов поборются за награды первенства Тюмени по лыжным гонкам

Спорт, 15:42 21 января 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Около 200 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве города по лыжным гонкам в Тюмени 23 января, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Соревнования, посвященные памяти детского тренера Валерия Белова, пройдут в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", начало - в 15 часов.

На старт забегов выйдут юные спортсмены старше 12 лет, мужчины и женщины старше 18 лет, а также ветераны спорта. Девушки и женщины преодолеют дистанцию в 3 км, юноши и мужчины – 5 км классическим стилем с раздельного старта.

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# лыжные гонки

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