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Тюменец заплатит 60 тысяч рублей за помощь в передаче взятки

Происшествия, 15:09 21 января 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Штраф в размере 60 тыс. рублей заплатит тюменец за посредничество в передаче взятки преподавателю Государственного агарного университета Северного Зауралья. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов дела, 29 декабря 2020 года 25-летний мужчина по поручению старшего преподавателя кафедры технической системы и в интересах студентов третьего курса передал взятку - 80 тыс. рублей за прием экзамена без фактической проверки знаний.

Была установлена стоимость каждой оценки: "удовлетворительно" - 2 тыс. 500 рублей, "хорошо" - 3 тыс. 500 рублей, "отлично" - 4 тыс. 500 рублей. Кроме того, 10 января 2021 года, тюменец вновь передавал преподавателю деньги в размере 30 тыс. 500 рублей и 26 тыс. рублей.

В суде обвиняемый признал вину раскаялся в содеянном. С учетом всех обстоятельств, Калининский районный суд назначил тюменцу наказание в виде штрафа.

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# взятки , суд , уголовное дело , штраф

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