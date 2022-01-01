Жительницу Кургана задержали с купленными в Тюмени наркотиками

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительницу Кургана, подозреваемую в незаконном приобретении наркотиков, задержали в Исетском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

50-летняя женщина через интернет приобрела наркотическое средство, которое забрала в тайнике, оборудованном в одном из СНТ Тюмени. По пути следования в Курган на автомобиле со своим знакомым часть наркотика она употребила.

На территории Исетского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Водитель был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В сумке у женщины при досмотре обнаружили наркотики. Ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.