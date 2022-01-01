  • 21 января 202221.01.2022пятница
  • USD76,4408
    EUR86,8215
  • В Тюмени -12..-14 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жительницу Кургана задержали с купленными в Тюмени наркотиками

Происшествия, 17:37 21 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительницу Кургана, подозреваемую в незаконном приобретении наркотиков, задержали в Исетском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

50-летняя женщина через интернет приобрела наркотическое средство, которое забрала в тайнике, оборудованном в одном из СНТ Тюмени. По пути следования в Курган на автомобиле со своим знакомым часть наркотика она употребила.

На территории Исетского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Водитель был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В сумке у женщины при досмотре обнаружили наркотики. Ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:37 21.01.2022Жительницу Кургана задержали с купленными в Тюмени наркотиками
17:15 21.01.2022В Тюмени сотрудница кредитной организации похитила у клиентов 600 тысяч рублей
16:35 21.01.2022В Тобольске задержали браконьера с осетром и стерлядью
16:04 21.01.2022Курение могло стать причиной пожаров, унесших жизни троих человек в Тюменской области