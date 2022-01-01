На тюменских трассах контролировать габариты грузовиков будут с помощью датчиков
Пять автоматических пунктов весогабаритного контроля появятся на дорогах Тюменской области в 2022–2024 годах. С помощью сенсоров и датчиков система будет измерять ширину, высоту и массу проходящего транспорта и направлять сведения в ГИБДД в случае превышения весогабаритных параметров.
Первый автоматический пункт весогабаритного контроля построят до конца 2022 года на 109 км дороги Ялуторовск — Ярково. К 2025 году сооружения обустроят на дорогах Тюмень — Каменка — гр. Свердловской области, Тюмень — Боровский — Богандинский, Аромашево — Вагай, Тюмень — Нижняя Тавда.
Владельцев транспорта, который превышает весогабаритные параметры и передвигается без специальных разрешений, будут привлекать к административной ответственности, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.