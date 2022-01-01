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Скачками, играми и застольем отметят праздник весны в Голышмановском округе

Общество, 15:38 22 января 2022

группа "Комитет по делам национальностей ТО" | Фото: группа "Комитет по делам национальностей ТО"

Необычно провести праздник весны и обновления Наурыз готовятся жители Голышмановского округа. Планами празднования в Год культурного наследия народов России поделился председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Он рассказал, что событие пройдет в деревне Земляной, где строится этнопарк под открытым небом. Местный мастер Мереке Дицембаев достроил там русское подворье, к новогодним праздникам поставили горку и нарядили елку. К марту там установят казахскую юрту.

В планах на празднование Наурыза — затопить печь в русской избе, накрыть дастархан в юрте и организовать скачки и национальные игры, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

В Голышмановском округе проживает около 1 тыс. 300 казахов.

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