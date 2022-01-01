Исполнить танцевальное шоу предлагают тюменцам на международном хореографическом конкурсе

| Фото: группа "Творческое объединение «Балтийская Жемчужина»" ВКонтакте | Фото: группа "Творческое объединение «Балтийская Жемчужина»" ВКонтакте

Международный хореографический конкурс "Вертикаль" состоится в Тюмени с 22 по 24 февраля в ДК "Торфяник". Он пройдет в четырех возрастных категориях, исполнить можно любой танец — от народного и бального до стрит-дэнса и степа.

Можно выступать соло, дуэтом, трио, ансамблем. Участникам также предлагают устроить танцевальное шоу или театр мод.

В программе конкурса — мастер-классы по современной хореографии, народному и классическому танцу от известных хореографов и балетмейстеров.

Обладателя гран-при ждет бесплатная поездка на один из международных конкурсов от организаторов — творческого объединения "Балтийская жемчужина". Специальные денежные призы и ценные подарки вручат лучшим коллективам.

Заявки принимаются до 6 февраля, пишет "Вслух.ру".