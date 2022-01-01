Тюменцы могут переслать налоговые декларации по почте

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Декларационная кампания по сдаче отчетности о доходах за 2021 год стартовала в России. Подать документы в организацию можно лично, через электронные сервисы или воспользоваться услугами почтовой пересылки, сообщает Megatyumen.ru.

Налоговую декларацию лучше отправить ценным почтовым отправлением. Ценное письмо предполагает заполнение отправителем бланка описи вложения. Необходимо правильно перечислить в описи все направляемые документы и заполнить ее в двух экземплярах. Опись можно заполнить в почтовом отделении или на сайте Почты России.

Оператор при отправке сверит содержимое письма с описью вложения, после чего поставит на бланке подпись и штемпель почтового отделения с текущей датой отправки. Один экземпляр оформленной описи вкладывается в письмо, второй передается отправителю вместе с квитанцией.

Наличие чека подтверждает факт отправки и дату. С момента принятия почтовым отделением отправления обязательства отправителя считаются выполненными в срок.