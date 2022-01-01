Тобольских школьников познакомили с историей городской полиции

| Фото: МО МВД России «Тобольский» | Фото: МО МВД России «Тобольский»

Воспитанники молодежного центра "Россияне" побывали на экскурсии в музее полиции Тобольска, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Экскурсию провел полковник милиции в отставке Николай Малыхин. Он рассказал ребятам о родоначальнике тобольской губернской милиции Ксенофонте Желтовсков, который на то время в своем регионе являлся единственным полным кавалером Георгиевского креста. Общественник также рассказал о форменном обмундировании сотрудников полиции в разные периоды времени, о технических средствах, которые сейчас вызывают удивление.

Особое внимание Николай Малыхин обратил на ветеранов Великой Отечественной войны, которые с достоинством выполняли свой служебный долг, как в военное, так и послевоенное время.