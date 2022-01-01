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В Тюменской области усилят контроль за перевозкой детей в автомобилях

Общество, 17:44 23 января 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Почти 8,5 тыс. нарушений правил перевозки детей выявили инспекторы ГИБДД в Тюменской области в 2021 году, сообщает пресс-служба ведомства.

В каждом десятом ДТП с участием детей-пассажиров их перевозили без удерживающих устройств. Некоторые дети при проверке находились в автокреслах, но не были зафиксированы ремнями безопасности.

В этом году сотрудники ГИБДД продолжат практику проведения сплошных проверок и рейдов по безопасности детей-пассажиров у школ и детских садов. Все автомобили, перевозящие детей, будут проверяться на федеральных и региональных автодорогах.

ГИБДД рекомендует родителям ответственно подходить к соблюдению правил перевозки детей в автомобилях, а также быть особенно осторожными за рулем, если в машине находится юный пассажир.

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# автокресло , перевозка детей

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