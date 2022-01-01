В Тюменской области усилят контроль за перевозкой детей в автомобилях

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Почти 8,5 тыс. нарушений правил перевозки детей выявили инспекторы ГИБДД в Тюменской области в 2021 году, сообщает пресс-служба ведомства.

В каждом десятом ДТП с участием детей-пассажиров их перевозили без удерживающих устройств. Некоторые дети при проверке находились в автокреслах, но не были зафиксированы ремнями безопасности.

В этом году сотрудники ГИБДД продолжат практику проведения сплошных проверок и рейдов по безопасности детей-пассажиров у школ и детских садов. Все автомобили, перевозящие детей, будут проверяться на федеральных и региональных автодорогах.

ГИБДД рекомендует родителям ответственно подходить к соблюдению правил перевозки детей в автомобилях, а также быть особенно осторожными за рулем, если в машине находится юный пассажир.