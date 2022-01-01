В Тюмени презентуют книги Веры Литовченко и Маргариты Чекуновой

| Фото: департамент культуры Тюмени ВКонтакте | Фото: департамент культуры Тюмени ВКонтакте

Презентация книги "Дома как люди. От особняка купцов Брюхановых до здания Библиотечно-музейного комплекса: судьба дома" состоится в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) 26 января в 16 часов, сообщает городской департамент культуры.

Книга Веры Литовченко, сотрудника Централизованной библиотечной системы города Тюмени, написана в соавторстве с Александром Вычугжаниным и Александром Петрушиным. На презентации автор расскажет историю создания издания, которое на региональном конкурсе "Книга года – 2021" получило звание "Лучшая документальная книга", и о судьбе дома Брюхановых, которому в прошлом году исполнилось 135 лет.

Издание основано на материале монографии 2015 года, переработанной авторами и дополненной новыми сведениями и иллюстрациями. В процессе работы удалось не только создать выверенную биографию дома, но и заполнить "белые пятна" в истории города.

Выход новой книги приурочен к 90-летию Тюменского государственного университета и университетской библиотеки, сегодня – Библиотечно-музейного комплекса.

Обязательна предварительная запись по телефонам: 22-52-37, 8-912-382-32-93.

26 января в 16 часов в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) состоится встреча с поэтом Маргаритой Чекуновой. Она представит свою новую книгу "Беглянка из времени “Y”", в которую вошли стихи 2015–2021 годов. Это собрание поэтических миниатюр разных жанров и форм, написанных в стилистике различных эпох.

Маргарита Чекунова – поэт, журналист, член Союза писателей России, член Международного Союза поэтов, режиссер исторической картины "Две тысячи вёрст до Иппокрены", автор лирических сборников "Моё разноцветное детство" (2006), "Да не собьется музыка стиха!" (2011), "Воздушный змей" (2014), лауреат литературных премий.

Гости презентации узнают о творческом становлении поэта, услышат новые и знакомые стихи. По традиции в завершение встречи автор ответит на вопросы читателей.

Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону 46-45-79.