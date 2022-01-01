Заводоуковский городской округ стал лидером в Тюменской области по устранению цифрового неравенства

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Лидером по охвату программой устранения цифрового неравенство является Заводоуковский городской округ, где ее участниками являются 25,5% населенных пунктов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В Аромашевском районе программой охвачены 22% населенных пунктов, в Казанском - 20,8%. Самые низкие цифры - в городских округах, что связано с отсутствием необходимости устранения цифрового неравенства.

Сотрудники Финансово-экономического института ТюмГУ изучили факторы цифрового разрыва в контексте вовлечения населения Тюменской области в местные социальные процессы. Как показало исследование, сейчас муниципалитетам необходимо обратить внимание на процессы мониторинга и анализа прежде всего цифровых разрывов "первого уровня", то есть технических условий и факторов доступности цифровых услуг и технологий. Для этого нужно усовершенствовать систему сбора данных о таких условиях.

"Рекомендуем создать открытую базу с ежегодно обновляемыми техническими показателями, максимально объективно отражающих реалистичную картину доступности, удобства и качества технической системы цифровых технологий. Среди показателей необходимы такие, как как наличие точек доступа, зона покрытия мобильной связи различных стандартов, реально используемый объем интернет-трафика количество точек выхода в интернет", - сказала профессор кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля ТюмГУ Анастасия Лёвкина.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках проекта "Умные" технологии как средство вовлечения граждан в социально-политические процессы: ожидания и реальность".