  • 24 января 202224.01.2022понедельник
  • USD76,6903
    EUR86,9054
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Заводоуковский городской округ стал лидером в Тюменской области по устранению цифрового неравенства

Общество, 18:46 24 января 2022

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Лидером по охвату программой устранения цифрового неравенство является Заводоуковский городской округ, где ее участниками являются 25,5% населенных пунктов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В Аромашевском районе программой охвачены 22% населенных пунктов, в Казанском - 20,8%. Самые низкие цифры - в городских округах, что связано с отсутствием необходимости устранения цифрового неравенства.

Сотрудники Финансово-экономического института ТюмГУ изучили факторы цифрового разрыва в контексте вовлечения населения Тюменской области в местные социальные процессы. Как показало исследование, сейчас муниципалитетам необходимо обратить внимание на процессы мониторинга и анализа прежде всего цифровых разрывов "первого уровня", то есть технических условий и факторов доступности цифровых услуг и технологий. Для этого нужно усовершенствовать систему сбора данных о таких условиях.

"Рекомендуем создать открытую базу с ежегодно обновляемыми техническими показателями, максимально объективно отражающих реалистичную картину доступности, удобства и качества технической системы цифровых технологий. Среди показателей необходимы такие, как как наличие точек доступа, зона покрытия мобильной связи различных стандартов, реально используемый объем интернет-трафика количество точек выхода в интернет", - сказала профессор кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля ТюмГУ Анастасия Лёвкина.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках проекта "Умные" технологии как средство вовлечения граждан в социально-политические процессы: ожидания и реальность".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТюмГУ , цифровые технологии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:18 24.01.2022Тюменцам расскажут о подвигах студентов в годы Великой Отечественной войны
18:46 24.01.2022Заводоуковский городской округ стал лидером в Тюменской области по устранению цифрового неравенства
18:01 24.01.202225 января - события дня
17:12 24.01.2022Билборды с изображениями студентов появятся в Тюмени