Тоболяки отметят день рождения Дмитрия Менделеева фестивалем бега

| Фото: TobRun. Беговой клуб Тобольска во ВКонтакте | Фото: TobRun. Беговой клуб Тобольска во ВКонтакте

Второй фестиваль бега и скандинавской ходьбы "Менделеевский заряд" пройдет в Тобольске 6 февраля. Мероприятие посвящено дню рождения Дмитрия Менделеева, сообщает городская администрация.

В 9 часов старт фестиваля дадут на площади Менделеева. Для любителей бега дистанция праздничной пробежки составит 9 км по маршруту: площадь Менделеева - Красная площадь и обратно. Приверженцы скандинавской ходьбы преодолеют 3 км до сквера Михайлова и обратно.

Всех финишеров ждут памятные сувениры.