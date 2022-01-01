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Тоболяки отметят день рождения Дмитрия Менделеева фестивалем бега

Спорт, 09:26 25 января 2022

TobRun. Беговой клуб Тобольска во ВКонтакте | Фото: TobRun. Беговой клуб Тобольска во ВКонтакте

Второй фестиваль бега и скандинавской ходьбы "Менделеевский заряд" пройдет в Тобольске 6 февраля. Мероприятие посвящено дню рождения Дмитрия Менделеева, сообщает городская администрация.

В 9 часов старт фестиваля дадут на площади Менделеева. Для любителей бега дистанция праздничной пробежки составит 9 км по маршруту: площадь Менделеева - Красная площадь и обратно. Приверженцы скандинавской ходьбы преодолеют 3 км до сквера Михайлова и обратно.

Всех финишеров ждут памятные сувениры.

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# пробег , Тобольск

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